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Yıldırım'dan mali politikalar yorumu

Yıldırım, Merkez Bankası'nın üzerine düşen görevi yapacağını belirterek, "Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur.Bizim son 10 yılda sağladığımız , 'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla" dedi

Yıldırım: mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur

, açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım "Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında misafir geldi 'ye. Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız." dedi.

"TÜRKİYE, SERBEST EKONOMİ UYGULAYAN BİR ÜLKEDİR"
Yıldırım, "Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir." dedi.

"MALİ POLİTİKALARDA ZERRE KADAR SAPMA YOKTUR"
Başbakan Yıldırım, "Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur." dedi.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim son 10 yılda sağladığımız , 'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla."

"KURDAKİ HAREKETLİLİK KONUSU GEÇİCİDİR"
Başbakan Yıldırım, konuşmasında kurdaki son durama ilişkin, "Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir." dedi.

"DOLARIN GEÇİCİ DALGALANMASINDAN ÇIKARCILIK YAPMAK VATANSEVERLİK DEĞİLDİR"
Başbakan Yıldırım, "İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır." dedi.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 22:05
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