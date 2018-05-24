Türkiye ekonomik bir kalkışma ile karşı karşıya. Hiçbir ekonomik verinin olumsuz olmamasına rağmen, ekonomide yaşanan çalkantılar, Türkiye'ye karşı yapılan finansal saldırıyı gözler önüne seriyor. FÖTÖ'nün patronları ve içerdeki ortakları 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye'ye ekonomik saldırı başlattı. Türkiye ve dünyadaki ekonomik verilerin aksine müdahalelerle 24 haziran öncesi kriz yaratıp seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Uzmanlar, bunun bir ekonomik darbe senaryosu olduğuna dikkat çekiyor.