Türkiye ekonomik bir kalkışma ile karşı karşıya. Hiçbir ekonomik verinin olumsuz olmamasına rağmen, ekonomide yaşanan çalkantılar, Türkiye'ye karşı yapılan finansal saldırıyı gözler önüne seriyor. FÖTÖ'nün patronları ve içerdeki ortakları 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye'ye ekonomik saldırı başlattı. Türkiye ve dünyadaki ekonomik verilerin aksine müdahalelerle 24 haziran öncesi kriz yaratıp seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Uzmanlar, bunun bir ekonomik darbe senaryosu olduğuna dikkat çekiyor.
Dolar oyununun arkasındaki güçler deşifre oldu
Türkiye'ye 24 Haziran seçim sürecinde diz çöktürmek isteyen ekonomi baronlarının oyunu bozuldu. FETÖ’nün patronu masonlar ve içerideki ortakları tüm olumlu ekonomik göstergelerin aksine kriz havası oluşturarak seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştı.
Etiketler: FETÖ , faiz , döviz , dolar , Merkez Bankası
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