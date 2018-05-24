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Kuklacı görüldü

Kuklacı görüldü
● Başbakan Binali Yıldırım: Kurdaki dalgalanma geçici. Dedikodulara itibar etmeyin. Tamamen ortamında piyasaları bozmaya yönelik iç ve dış kaynaklı teşebbüslerdir. Para politikasıyla ilgili Merkez yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek.

● Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Türkiye kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar yaşıyor. piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları gözlemleniyor. İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

● Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ : Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyor. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir.

● Halk Bankası Genel Müdürü : Hareketlenme gerçeği yansıtmıyor. Makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan raporlarla panik havası yaratılmaya çalışılıyor.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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