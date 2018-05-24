Kuklacı görüldü

● Başbakan Binali Yıldırım: Kurdaki dalgalanma geçici. Dedikodulara itibar etmeyin. Tamamen seçim ortamında piyasaları bozmaya yönelik iç ve dış kaynaklı teşebbüslerdir. Para politikasıyla ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek.
● Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Türkiye kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar yaşıyor. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları gözlemleniyor. İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.
● Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ : Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyor. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir.
● Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan: Hareketlenme gerçeği yansıtmıyor. Makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan raporlarla panik havası yaratılmaya çalışılıyor.
● Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Türkiye kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar yaşıyor. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları gözlemleniyor. İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.
● Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ : Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyor. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir.
● Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan: Hareketlenme gerçeği yansıtmıyor. Makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan raporlarla panik havası yaratılmaya çalışılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.