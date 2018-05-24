KOSGEB kredisiyle makarnacı oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde KOSGEB'den aldığı 70 bin lira krediyle evinin bahçesine kurduğu imalathanede makarna üretimine başlayan girişimci Serap Karakaş, mercimekli, nohutlu ve kuru fasulyeli makarna gibi yeni ürünleriyle çeşidini 20'ye, aylık üretimini de 6 tona çıkardı. 6 kadına istihdam sağlayan Karakaş, Ramazan ayında İzmir, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerdeki marketlerden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Karakaş, "Ürünlerimizle ilgilenen genç ihracatçılar var. Hedefim Afrika, Ortadoğu pazarlarına, İngiltere ve İtalya'ya makarna satmak" diye konuştu.
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