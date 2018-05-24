Kadın, çocuk, engelli ve yaşlıya yeni destek müjdesi





AK Parti'nin seçim beyannamesinde, kadınları hayatın her alanında güçlendiren, yoksul vatandaşlar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için dezavantajları ortadan kaldıran, onların hayata katılımlarını artıran ve koruyan yeni uygulamalara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" sloganıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde "Kadın", "Aile Çocuk ve Dinamik Nüfus", "Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Koruma", "Yaşlılar", "Engelliler" alanında hayata geçirilecek projeler aktarıldı.

Buna göre, siyasetten bürokrasiye, kültürel ve sanatsal hayattan sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının katılımı ve rolü güçlendirilecek. Bu kapsamda kadınların konumunu daha da güçlendirmek ve uygulamaların etkinliğini artırmak için kadına ilişkin mevzuat ilgili tarafların görüşleri alınarak, gözden geçirilecek.