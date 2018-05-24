

AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde, 18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin karşılanacağı belirtildi.

Beyannamenin "çalışma hayatı" başlığının yer aldığı bölümde, gelecek dönemde iş hayatında esnekliği esas alan, çalışma barışını ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendiren, çalışanların karar alma mekanizmalarına katılımını artıran bir yaklaşım içinde olunacağı ifade edildi.

İş güvenliği uygulamalarının önemli önceliklerden biri olmaya devam edeceğinin vurgulandığı beyannamede, şunlara yer verildi:

"Sektörel uzmanlık uygulamasına geçilerek nitelikli iş sağlığı güvenliği hizmeti üreteceğiz. Bu amaçla, sektörel ve bölgesel risk analizleri yaparak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayacağız. Ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan, 10'dan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli iş yerlerine teşvik uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Kuracağımız Sanal Gerçeklik Merkezi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliğini arttıracağız. Tüm paydaşlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş birliklerimizi geliştirmeyi ve toplumun tüm kesimlerinde güvenlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."