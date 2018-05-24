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'ndan yeni hamlesi

, TL uzlaşmalı ihale takvimini güncelledi. Buna göre 2018`in 2. çeyreğinde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.

Merkez Bankasından yeni döviz hamlesi

, uzlaşmalı ihale takvimini güncelledi.

'den yapılan açıklamaya göre, ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar

dolaşa ulaşabilecek. Yapılan değişiklikle birlikte 1 ay vadeli ihalede net satış tavanı 250 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.

Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir."

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 17:09
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