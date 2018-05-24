Merkez Bankası, uzlaşmalı döviz ihale takvimini güncelledi.



TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar

dolaşa ulaşabilecek. Yapılan değişiklikle birlikte 1 ay vadeli ihalede net satış tavanı 250 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı.



Açıklamada şöyle denildi:



"2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.



Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir."