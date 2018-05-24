Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi.
SGK yanlış hesaplanan maaşları toplu olarak ödeyecek
Etiketler: SGK , sosyal güvenlik , prim borcu , enflasyon , zam , borç , banka , ssk
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