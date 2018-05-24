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  1. Bakan Albayrak dün duyurmuştu! Seferberlikte aramalar tam gaz!

yanlış hesaplanan maaşları toplu olarak ödeyecek



Kurumu (), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 12:00
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