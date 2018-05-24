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17 bin alınacak

17 bin bekçi alınacak
Yıllar sonra lik sisteminin pilot bölgelerde yeniden hayata geçirilmesi ile başlayan süreç, genelindeki sokak ve caddelerin tamamının bekçilere teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarla sürüyor. 36 bin bekçi Türkiye'nin dört bir tarafında görev alacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde şu ana kadar 19 bin bekçi alımı gerçekleştirilirken, 17 bin bekçinin alımı için çalışmalar başlatıldı. Alım yapılacak bölgede son bir yıl oturma şartı aranan bekçiler, tayine tabi olmayacak. Bekçiler, o yörede yaşayanları bilecek, yabancıları tanıyacak.

ERKAM ÇOBAN
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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