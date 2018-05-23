Büyümeye devam

Halkbank'ın 80'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 360 yeni şube, 10 bin yeni çalışanla birlikte daha da büyüdükleri son 15 yılda kredili müşteri sayısını 3.3 milyona, toplam müşteri sayısını 11 milyona çıkardıklarını söyledi. Arslan, "Bugün Sırbistan ve Makedonya'da 76 şubeli 2 bankamız, Londra ve Singapur gibi küresel finansal merkezlerde bulunan yurt dışı şube ve temsilciliklerimiz sayesinde müşterilerimize uluslararası düzeyde de üstün hizmet veren güçlü bir markayız. 28.8 milyar TL düzeyinde bir özkaynak değerine sahibiz. 5-10 yıl gibi kısa bir süre içinde, uluslararası ölçekte daha da yaygınlaşacak, özellikle Balkanlar bölgesinde Avrupa'nın en etkin finansal kurumlarından biri olmaya çalışacağız" dedi.
15 KAT BÜYÜDÜ
2002'den bugüne aktif toplamlarını 15 kat büyüterek sektörün 5'inci bankası olduklarını anlatan Arslan, nakdi kredilerini 165 kat büyüterek sektörün 4'üncü ve mevduatlarını 16 kat artırarak sektörün 3'üncü bankası haline geldiklerini kaydetti.
KOBİ 'LERE 6.5 MİLYARLIK NEFES
Geçen yıl devreye alınan ve tamamı kullanılan 200 milyar TL tutarlı KGF kefaleti kapsamında Halkbank'ın toplam 20,6 milyar TL kefalet kullanımıyla ilk sırada yer aldığını anımsatan Arslan, bu yıl devreye alınan toplam 50 milyar TL kefalet tutarlı ikinci dilim programında da 4.6 milyar TL kefalet kullanımıyla yine ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Arslan, şunları kaydetti: "Mart sonu itibarıyla Nefes Kredisi protokolüne imza atan bankalarca, 43 bin 608 kişiye toplam 6.5 milyar TL kredi kullandırıldı."
15 KAT BÜYÜDÜ
2002'den bugüne aktif toplamlarını 15 kat büyüterek sektörün 5'inci bankası olduklarını anlatan Arslan, nakdi kredilerini 165 kat büyüterek sektörün 4'üncü ve mevduatlarını 16 kat artırarak sektörün 3'üncü bankası haline geldiklerini kaydetti.
KOBİ 'LERE 6.5 MİLYARLIK NEFES
Geçen yıl devreye alınan ve tamamı kullanılan 200 milyar TL tutarlı KGF kefaleti kapsamında Halkbank'ın toplam 20,6 milyar TL kefalet kullanımıyla ilk sırada yer aldığını anımsatan Arslan, bu yıl devreye alınan toplam 50 milyar TL kefalet tutarlı ikinci dilim programında da 4.6 milyar TL kefalet kullanımıyla yine ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Arslan, şunları kaydetti: "Mart sonu itibarıyla Nefes Kredisi protokolüne imza atan bankalarca, 43 bin 608 kişiye toplam 6.5 milyar TL kredi kullandırıldı."
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