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Lüks gemilerin rotası

Kuşadası’nda kruvaziyer i canlandı. Limana dün 2 ultra lüks kruvaziyer yanaşırken, bu yıl toplam 140 gemi ve 120 bin yolcu bekleniyor

Lüks gemilerin rotası Türkiye
Aydın'ın, kruvaziyer inin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesine, Bahamalar ve Marshall Adaları bayraklı ultra lüks 2 gemi yanaştı. Dün sabah saatlerinde Ege Port Limanı'na demirleyen Bahamalar bayraklı Silver Wind ve Marshall Adaları bayraklı Nautica adlı ultra lüks kruvaziyerlerle 918 turist geldi. Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Norwegian Cruise şirketine ait Nautica adlı geminin, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 'yi rotasından çıkarttığını ancak alınan yeni kararla Türk limanlarına uğramaya başladığını söyledi. Güngör, "Bu ziyaret, Türkiye'ye olan güvenin pekiştirilmesi anlamında önem taşıyor. Diğer yandan da bu sektörün kısa sürede toparlanacağının işareti. Aynı şirkete ait Seven Seas Voyager isimli kruvaziyer gemisi de gelecek. Bu yıl 140 gemi ve 120 bin yolcu gelmiş olacak" dedi.
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