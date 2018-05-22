Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu yanıt buldu. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belirlendi. Emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi alacakları 1000 TL ikramiyenin tarihi vatandaşlar tarafından uzun süredir araştırılıyordu. Meraklı bekleyiş sona erdi ve tarih verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin verileceği tarihi açıkladı. Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." diye konuştu.