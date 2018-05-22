Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Şehirlerin kendi özel durumlarını içerir imar yönetmeliklerinin mevcut imar yönetmeliğinde bulunan şartlar (emsal dışı alanlar, yüzdeler vb. gibi) değiştirilmeden düzenlenmesine karar verilmişti. Böylece İstanbul için başka Anadolu illeri için başka kurallar geçerli olacaktı.