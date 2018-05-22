Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Şehirlerin kendi özel durumlarını içerir imar yönetmeliklerinin mevcut imar yönetmeliğinde bulunan şartlar (emsal dışı alanlar, yüzdeler vb. gibi) değiştirilmeden düzenlenmesine karar verilmişti. Böylece İstanbul için başka Anadolu illeri için başka kurallar geçerli olacaktı.
İstanbul'da için yeni inşaat yönetmeliği devreye girdi
İstanbul'da yapılacak yeni konutların kurallarını belirleyen yeni yönetmelik devreye girdi. Bu yönetmeliğe göre bina yüksekliğinden daire içi planlara, asansörden sosyal alanlara kadar tüm alanlar için sınırlar çizildi.
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