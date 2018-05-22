Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, döviz mevduatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Akben, son dönemde yayılan 'hükümet döviz mevduatlarına el koyacak' iddiasının abesle iştigal olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Öyle bir karar ne tartışıldı, ne görüşüldü, ne de çalışma yapıldı. Bu tarz algı operasyonları 2 yıl önce de yapılıyordu. Her seçim döneminde de yapılıyor. Ama 2001 krizinde bile böyle bir şey olmadı. Türkiye'de ekonomi 16 yıldır piyasa kurallarına uygun şekilde yönetiliyor." Sendikasyonların yenilenme oranının yüzde 110'larda olduğuna işaret eden Akben, "Sektöre yurt dışı fon sağlayıcılarının ilgisi güçlü şekilde devam ediyor. Bankalarımız sorunsuz şekilde yurt dışından kredi sağlamayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.
Dövize el koyma yalan
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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