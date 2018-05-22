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ve ne kadar? (22 Mayıs 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

daki küresel güçlenme eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılaması nedeniyle dolar ve yeni haftaya rekorla başladı.

Bu sabah bankalararası piyasada dolar/TL4,5995'e çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar 4,58 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 5,4115 ile rekorunu yeniledi. Euro 5,40'ın üzerinde hareket ediyor.

DOLAR ULUSLARARASI PİYASADA 5 AYIN ZİRVESİNDE
ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi beş ay sonra ilk kez 94 seviyesine yükseldi.

DOLAR NE KADAR?
Dolar saat 13.00 itibariyle 4.57'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?
Euro saat 13.00 itibariyle 5.41'den işlem görüyor.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 13:20
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