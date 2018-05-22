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1 milyon e 2 hafta kurs

1 milyon öğretmene 2 hafta kurs
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının sonunda, öğrencilere karneyi dağıttıktan sonra 1 milyon i 2 haftalık kursa alacak. Kursun ilk dersini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz verecek. Kursta öğretmenlere, çocuk istismarına yönelik önlemlerden hiperaktif çocukların eğitimine kadar farklı alanlarda eğitimler verilecek. 9 Haziran'da başlayacak kurs, öğretmenler kurul ve zümre toplantıları okul müdürleri başkanlığında gerçekleşecek.


Safure CANTÜRK
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