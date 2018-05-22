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Vergi beyannameleri süresi uzatıldı

Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 09:09
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