Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.
Vergi beyannameleri süresi uzatıldı
Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
Etiketler: Maliye Bakanlığı , vergi beyannamesi
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