

Şu an yüzde 88,5 ilerleme sağlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) resmi açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı(LTBA) ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 25 - 30 Ekim 2018 saat 03:00 arasında; İGA'ya sadece üssü AHL olan taşıyıcılar tarafından sınırlı sayıda intikal uçuşları düzenlenebilecek.