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'nın seferlere kapatılacağı tarih belli oldu

Dünya havacılığının yeni merkezi olacak Yeni Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim'de açılması için çalışmalar devam ederken İstanbul Yeni Havalimanı'na transfer programı da kesinleşti. Buna göre 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanına (), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren , tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.


Şu an yüzde 88,5 ilerleme sağlanan Yeni Havalimanı'nın () resmi açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul () ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 25 - 30 Ekim 2018 saat 03:00 arasında; İGA'ya sadece üssü AHL olan taşıyıcılar tarafından sınırlı sayıda intikal uçuşları düzenlenebilecek.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:31
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