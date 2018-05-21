;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sağlık nedeniyle ayrılana tazminat

Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılan biri tazminat alabilir mi?

Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılan biri tazminat alabilir mi?

Takvim ekonomi yazarı sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

Etiketler: ,
  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 07:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar