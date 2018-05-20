

Yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 66'sının borcunu 'yastık altı' diye tabir edilen kişisel tasarrufları ile kapattığına vurgu yapan Başbakanlık Toplu Konutİdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Bu durum, sektörde kriz var söylemlerine bir cevap niteliğindedir. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir açıklamasında bulundu.

Vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü. 12 bin 763 vatandaşımız 772 milyon 239 TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı" dedi.

TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini belirten Turan, "Kamu bankaları borçlarını kredi ile kapatacak vatandaşlarımıza 0,98'den kredi imkanı sundu. Vatandaşlarımız 274 milyonluk borcunu banka kredisi ile kapattı ifadelerini kullandı.