Ekonomide seferberlik

AK Parti, 24 Haziran seçimleri için vatandaşın karşısına ekonomik ve sosyal alanlarda somut adımlarla çıkıyor. Beyannamede, insan odaklı kalkınma hedefleri ortaya konulurken, gelir dağılımındaki dengesizliği asgariye indirmek, işgücüne katılımı artırmak için önemli adımlar atılacak. Evi olmayan emekli, işi olmayan genç kalmayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim sonrası Türkiye'nin ekonomi ve yatırım alanında tarihi hamlelere sahne olacağı belirterek, "Türkiye ekonomisinin dinamikleri harekete geçecek, 2023 hedeflerine istikrar içinde yürümesini sağlayacak. Her kesim büyümeden pay alacak. Büyümenin nimetleri tüm kesimlerle paylaşılacak" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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