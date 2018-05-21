Konutta kampanya rüzgarı esiyor. Ziraat Bankası öncülüğünde bazı bankaların faizi yüzde 0.98'in altına çekmesi sonrası konut sektörünün 3 önemli temsilcisi KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firmanın başlattığı 'yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim' kampanyasında 6 gün geride kaldı. Salı günü başlayan kampanyada bugüne kadar 2 bin konut satıldığını ve 1-1.5 milyar lira arası bir ciro rakamının ortaya çıktığını açıklayan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu rakamın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ve bu nedenle kampanyada hedef büyüttüklerini duyurdu.