Emekliye üç kazanç

bu yazı rahat geçirecek. Bayram ikramiye si müjdesi sayesinde, bu yaz her ay önemli bir kazanç elde edecek.ikramiye ödenecek, Temmuz'da maaşlar zam lanacak,'ta da yine bin lira ikramiye olacak.dini bayram ikramiyesi ile her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak. İkramiye müjdesinin yer aldığı torba tasarının önümüzdeki hafta yasalaştırılması planlanıyor. Tasarının hızla yasalaşmasıyla, emekliler ilk ilkramiyelerine Haziran'da kavuşacak. Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılacak. Ödemenin ay başında yapılması düşününülüyor. Arife günüBu tarihe kadar ikramiye emeklilerin cebine girecek.Temmuz ayında da tüm emeklilere zam var. SSK, Bağ- Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış, memur emeklilerine deyansıtılacak. Ayrıca maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Her ay maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında ödenen ek ödeme, yeni aylık üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Ağustos ayında dakutlanacak. Bu bayram öncesinde de emeklilere bin lira ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı arife günügününe denk geliyor. Ayın 18-19'u da hafta sonu tatili. Bu nedenle Ağustos'taki bayram ikramiyesinin de 17 Ağustos günü akşamına kadar verilmesi bekleniyor. İkramiyelerin kesin ödenme tarihleri Starafından yapılacak açıklamayla duyurulacak.verilecek ikramiye, turizmcinin de yüzünü güldürdü. Emeklilerden bazıları tatil planı yapmaya başladı. Yerli turistin en çok tercih ettiği Ege Bölgesi'ndeki otelleri aramaya başlayan emekliler, Yalova, Mersin ve Balıkesir 'in sahil hattında da günlük kiralık evleri de araştırıyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı, "Emekliler şu anda fiyat alma aşamasındalar. 250 bin emeklinin tatil yapacağını düşünüyoruz" dedi.