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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 7 dev hamle

Esnafa vergi müjdesi

Borç barışı yasasıyla birlikte getirilen matrah artırımı düzenlemesi, milyonlarca işletmenin nefes almasını sağlayacak.

Borç barışı yasasındaki matrah artırımı düzenlemesi milyonlarca işletmeye nefes aldıracak. 2013-2017 arasında geriye doğru vergi incelemesi yapılmayacak.

İşte fırsatı değerlendirme yolu:

  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 09:17
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