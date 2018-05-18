Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen teşviklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararnameyle eski araçlarını hurdaya ayıranlara 10 bin liraya kadar verilecek vergi teşvikinin detaylarını belirlediklerini aktaran Ağbal, aynı zamanda çatısına koyduğu güneş panelleriyle enerji üreten ve bu enerjiyi satanlardan vergi alınmamasını ve iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürülmesini sağladıklarını ifade etti.



TEŞVİK HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Bakan Ağbal, kamuoyunda "hurda araç teşviki" diye bilinen düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Sadece otomobil değil, 16 ve daha büyük yaştaki arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçların hurdaya ayrılması veya ihraç edilmesi ve karşılığında yeni araç alımı halinde önemli bir ÖTV teşvikinden yararlanılacağının altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:

"Söz konusu Bakanlar Kurulu kararıyla, bu durumda sağlanacak ÖTV teşviki tutarları ile hurdaya çıkartılacak veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerler veya kişiler ve bunlarda aranacak nitelikler belirlendi. Buna göre, yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız. Bu tutarları yerli üretimin rekabetçiliğini destekleyecek şekilde belirledik. Otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan ve yeni alınacak kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat ayrımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV indirimi yapılacak."