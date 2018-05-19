7 dev hamle

Hükümetten vatandaşı, firmaları rahatlatacak, ekonomik büyümeye ivme katacak, piyasaları canlandıracak 7 önemli hamle geldi:
▼ DEV PAKET YÜRÜRLÜKTE: 81 milyonu ilgilendiren ekonomi paketi yürürlüğe girdi. İmar barışı, varlık barışı, emeklilere bayram ikramiyesi ve yapılandırma gibi çok sayıda müjde hayata geçti.
▼ 5.7 MİLYON ARAÇ DEĞİŞİYOR: 16 yaş ve üstü aracını hurdaya çıkaranlara aynı cinsten yeni araç alımında 10 bin liraya varan ÖTV indirimi yapılacak. Otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin, 46 bin-80 bin lira arasında olanlar için 8 bin, 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira indirim var.
▼ İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İNDİRİMİ: Konutun ardından işyeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı da 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
▼ ÇATIDA ÜRETİME SIFIR VERGİ: Konutuna kurduğu azami 10 kilovata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin fazlasını satanlar hiç vergi ödemeyecek.
▼ İŞLETMELERE DESTEK KREDİSİ: Kredi Garanti Fonu, 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı. 30 milyarlık bölümü işletme finansmanında kullanılacak. İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak daha uygun faiz oranları ile kullanabilecek.
▼ KEFALET ORANI YÜKSELDİ: KOBİ'lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80'den yüzde 85'e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75'ten 80'e yükseltildi.
▼ İHRACATÇILARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ: İhracatçılara verilen yüzde 100 kefalet oranı desteği devam edecek. Toplam 35 milyar liralık hacmin 5 milyar liralık bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelere kullandırılacak.
Hazal ATEŞ
▼ DEV PAKET YÜRÜRLÜKTE: 81 milyonu ilgilendiren ekonomi paketi yürürlüğe girdi. İmar barışı, varlık barışı, emeklilere bayram ikramiyesi ve yapılandırma gibi çok sayıda müjde hayata geçti.
▼ 5.7 MİLYON ARAÇ DEĞİŞİYOR: 16 yaş ve üstü aracını hurdaya çıkaranlara aynı cinsten yeni araç alımında 10 bin liraya varan ÖTV indirimi yapılacak. Otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin, 46 bin-80 bin lira arasında olanlar için 8 bin, 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira indirim var.
▼ İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İNDİRİMİ: Konutun ardından işyeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı da 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
▼ ÇATIDA ÜRETİME SIFIR VERGİ: Konutuna kurduğu azami 10 kilovata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin fazlasını satanlar hiç vergi ödemeyecek.
▼ İŞLETMELERE DESTEK KREDİSİ: Kredi Garanti Fonu, 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı. 30 milyarlık bölümü işletme finansmanında kullanılacak. İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak daha uygun faiz oranları ile kullanabilecek.
▼ KEFALET ORANI YÜKSELDİ: KOBİ'lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80'den yüzde 85'e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75'ten 80'e yükseltildi.
▼ İHRACATÇILARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ: İhracatçılara verilen yüzde 100 kefalet oranı desteği devam edecek. Toplam 35 milyar liralık hacmin 5 milyar liralık bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelere kullandırılacak.
Hazal ATEŞ
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