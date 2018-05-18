Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle 80 doları aştı. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da 72.31 dolara kadar yükseldi. Böylece, iki petrol türünde de fiyatlar Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.
Petrol 80 doları aştı
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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