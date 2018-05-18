;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sanayi suyu ucuzladı
  2. Otoyol cezası % 60 indi

80 doları aştı

Petrol 80 doları aştı
Londra Brent türü ham ün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle 80 doları aştı. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da 72.31 dolara kadar yükseldi. Böylece, iki petrol türünde de fiyatlar Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ