Eski Fikirtepe yeni Manhattan

İstanbul'da dönüşümün simgesi haline gelen Fikirtepe'de inşaatlar hızla devam ediyor. Bölgede iş yapan Teknik Yapı, Nuhoğlu, Emay ve Baysaş gibi şirketler teslimlere başlarken, şimdiye kadar 4-5 bin konut sahiplerini buldu. Bölgenin önde gelen firmalarından olan Sinanlı Yapı ve Yiğit İDK Group'un inşa ettiği Fortis Sinanlı projesinde de inşaat hızla devam ediyor. Yiğit İDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, projede inşaata son sürat devam ettiklerini belirterek, "İnşaatta yüzde 50'yi geçtik. 2019'da teslimleri yapacağız" diye konuştu. Fikirtepe'de yeni silüetin kısa süre içinde ortaya çıkacağını vurgulayan Önder Yiğit, süreçlerin uzamasından dolayı sıkıntılı olan projelere Kiptaş ve İller Bankası kanalıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destek olduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Yiğit, "Yeni yollar ve viyadükler yapılıyor. Fikirtepe'ye artık direkt ulaşılabilecek. Toplam 6 kilometrelik viyadük yapılıyor. Kısa süre içinde tüm yollar bitecek. Bu viyadüklerden bir tanesi de Fortis Sinanlı projesine direkt bağlantılı şeklinde inşa ediliyor" dedi. Önder Yiğit, projenin metrobüs durağının 20 adım uzaklıkta ve her iki havaalanına da yaklaşık 20 dakikalık mesafede olduğunu kaydetti.
FİYATLAR HÂLÂ CAZİP
Fortis Sinanlı'daki konutlar için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uyguladıklarını belirten Önder Yiğit, ayrıca yüzde 0.99 faiz oranlı banka kredisinin yanı sıra şirket bünyesinde 72 ay faizsiz ödeme avantajı sunduklarını anlattı. Yiğit, büyüklükleri 58 ile 240 metrekare arasında değişen konutların fiyatlarının 500 bin liradan başlayıp, 2 milyon liraya kadar çıktığını açıkladı. Ofis ve mağazalarda ise fiyatların 1.3 milyon lira ile 3.5 milyon lira arasında değiştiğini kaydeden Yiğit, şunları söyledi: "Fikirtepe'de metrekare fiyatları 8 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yani yaklaşık 2 bin dolar. Fiyatlar dolar bazında çok cazip. Şu anda olması gereken fiyat en az 12 bin lira. Genel inşaat maliyetleri arttı ama konut fiyatları artmadı. Buradan ev alanlar 1'e 2-3 kazanacak." Projedeki balkonların önemine işaret eden Önder Yiğit, "Bizim projemizden genellikle oturum amaçlı konut satın alınıyor. Onlar da balkon istiyor. Tüm dairelerimizde balkon var" ifadesini kullandı.
BÖLGEYE İNANCIMIZ TAM
■ Fortis Sinanlı Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Sinanlı, bölgeye inançlarının tam olduğunu belirterek, Fortis Sinanlı'nın yatırımcılarına teslimde bire bir kazandıracaklarını ifade etti. Fikirtepe'nin İstanbul'un tam merkezinde olduğuna dikkat çeken Sinanlı, "Bu sebeple bölgede teslim edilen proje sayısının artmasıyla birlikte fiyatlar tavan yapacak" diye konuştu. Sinanlı, projenin İstanbul'da hayatın nabzının attığı iş ve yaşam merkezlerine, hastanelere, okul ve üniversitelere, köprülere, Bağdat Caddesi'ne, AVM'lere, Avrasya Tüneli'ne ve metroya 5 dakika mesafede olduğunu dile getirdi.
Fortis Sinanlı Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Sinanlı (solda) ve Yiğit İDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit (sağda).
YAVUZ KARAMAN
FİYATLAR HÂLÂ CAZİP
Fortis Sinanlı'daki konutlar için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uyguladıklarını belirten Önder Yiğit, ayrıca yüzde 0.99 faiz oranlı banka kredisinin yanı sıra şirket bünyesinde 72 ay faizsiz ödeme avantajı sunduklarını anlattı. Yiğit, büyüklükleri 58 ile 240 metrekare arasında değişen konutların fiyatlarının 500 bin liradan başlayıp, 2 milyon liraya kadar çıktığını açıkladı. Ofis ve mağazalarda ise fiyatların 1.3 milyon lira ile 3.5 milyon lira arasında değiştiğini kaydeden Yiğit, şunları söyledi: "Fikirtepe'de metrekare fiyatları 8 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yani yaklaşık 2 bin dolar. Fiyatlar dolar bazında çok cazip. Şu anda olması gereken fiyat en az 12 bin lira. Genel inşaat maliyetleri arttı ama konut fiyatları artmadı. Buradan ev alanlar 1'e 2-3 kazanacak." Projedeki balkonların önemine işaret eden Önder Yiğit, "Bizim projemizden genellikle oturum amaçlı konut satın alınıyor. Onlar da balkon istiyor. Tüm dairelerimizde balkon var" ifadesini kullandı.
BÖLGEYE İNANCIMIZ TAM
■ Fortis Sinanlı Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Sinanlı, bölgeye inançlarının tam olduğunu belirterek, Fortis Sinanlı'nın yatırımcılarına teslimde bire bir kazandıracaklarını ifade etti. Fikirtepe'nin İstanbul'un tam merkezinde olduğuna dikkat çeken Sinanlı, "Bu sebeple bölgede teslim edilen proje sayısının artmasıyla birlikte fiyatlar tavan yapacak" diye konuştu. Sinanlı, projenin İstanbul'da hayatın nabzının attığı iş ve yaşam merkezlerine, hastanelere, okul ve üniversitelere, köprülere, Bağdat Caddesi'ne, AVM'lere, Avrasya Tüneli'ne ve metroya 5 dakika mesafede olduğunu dile getirdi.
Fortis Sinanlı Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Sinanlı (solda) ve Yiğit İDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit (sağda).
YAVUZ KARAMAN
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