Varlık Barışı kazandıracak

Varlık Barışı bir yandan güvenli liman arayan milyarlarca doları Türkiye'ye çekerken, diğer yandan da binlerce işletmeye bilançolarını, aktiflerini güçlendirme fırsatı veriyor. Atıl duran kaynaklar ekonomiye kazandırılırken, hem devlet hem de işletmeler kazanacak.
KİMLER DAHİL?
Yurt dışından getirilecek varlıklar açısından tüm gerçek ve tüzel kişiler, yurt içinde de tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri.
NELERİ KAPSIYOR?
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Yurt içinde ise bunlara ilaveten taşınmazlar da kapsamda.
NE KADAR SÜRE VAR?
Yurt dışından getirilen varlıklar için banka ve aracı kurumlara bildirimde bulunulacak. Yurt içindekiler ise vergi dairesine beyan edilecek. Bildirim ve beyan için son tarih 30 Kasım. Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.
VERGİ ÖDENECEK Mİ?
Bu varlıklarla ilgili vergi incelemesi yapılmayacak. Temmuz'a kadar yurt dışından getirilen varlıklarla, defter kayıtlarına alınan yurt içindeki varlıklar için vergi ödenmeyecek. Temmuz'dan sonra gelen veya kayıtlara alınan varlıklar için ise yüzde 2 vergi alınacak. Bu bildirim üzerine banka ve aracı kurumlar yüzde 2 vergi hesaplayacak, tahsil edecek ve 31 Aralık'a kadar vergi dairesine yatıracak.
VARLIKLAR NASIL KULLANILACAK?
Varlıkların daha sonraki kullanımında kısıtlama yok. Yurt dışından varlıklarını getirenler, tekrar götürebilecek, varlıklarını işletmelerinden çekebilecek. Yurt içinde yararlananlar da işletme aktifine aldıkları varlıklarını serbestçe kullanabilecek, isterlerse işletmeden çekebilecek.
Hazal ATEŞ
KİMLER DAHİL?
Yurt dışından getirilecek varlıklar açısından tüm gerçek ve tüzel kişiler, yurt içinde de tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri.
NELERİ KAPSIYOR?
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Yurt içinde ise bunlara ilaveten taşınmazlar da kapsamda.
NE KADAR SÜRE VAR?
Yurt dışından getirilen varlıklar için banka ve aracı kurumlara bildirimde bulunulacak. Yurt içindekiler ise vergi dairesine beyan edilecek. Bildirim ve beyan için son tarih 30 Kasım. Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.
VERGİ ÖDENECEK Mİ?
Bu varlıklarla ilgili vergi incelemesi yapılmayacak. Temmuz'a kadar yurt dışından getirilen varlıklarla, defter kayıtlarına alınan yurt içindeki varlıklar için vergi ödenmeyecek. Temmuz'dan sonra gelen veya kayıtlara alınan varlıklar için ise yüzde 2 vergi alınacak. Bu bildirim üzerine banka ve aracı kurumlar yüzde 2 vergi hesaplayacak, tahsil edecek ve 31 Aralık'a kadar vergi dairesine yatıracak.
VARLIKLAR NASIL KULLANILACAK?
Varlıkların daha sonraki kullanımında kısıtlama yok. Yurt dışından varlıklarını getirenler, tekrar götürebilecek, varlıklarını işletmelerinden çekebilecek. Yurt içinde yararlananlar da işletme aktifine aldıkları varlıklarını serbestçe kullanabilecek, isterlerse işletmeden çekebilecek.
Hazal ATEŞ
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