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katkısı 3 gaziyi patron yaptı

KOSGEB katkısı 3 gaziyi patron yaptı
15 Temmuz gazileri, desteği ile işletme sahibi oldu. Ankara'da bir araya gelen 3 gazi, Keçiören Ihlamur Vadisi'nde künefe dükkanı açtı. Gaziler ve şehit yakınlarına özel indirim uygulanacak işyerinde, lı ustaların ellerinden 41 çeşit künefe yapılıyor. Künefenin yanında meyve, kuruyemiş, süt ve ilk çaylar ikram edilirken; işletmenin fıstık, kaymak ve kuruyemiş çeşitleri Gaziantep'ten, peynir Hatay'dan, sade yağı Şanlıurfa'dan, şekeri Konya'dan özel olarak getirtiliyor.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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