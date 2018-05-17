15 Temmuz gazileri, KOSGEB desteği ile işletme sahibi oldu. Ankara'da bir araya gelen 3 gazi, Keçiören Ihlamur Vadisi'nde künefe dükkanı açtı. Gaziler ve şehit yakınlarına özel indirim uygulanacak işyerinde, Hataylı ustaların ellerinden 41 çeşit künefe yapılıyor. Künefenin yanında meyve, kuruyemiş, süt ve ilk çaylar ikram edilirken; işletmenin fıstık, kaymak ve kuruyemiş çeşitleri Gaziantep'ten, peynir Hatay'dan, sade yağı Şanlıurfa'dan, şekeri Konya'dan özel olarak getirtiliyor.
KOSGEB katkısı 3 gaziyi patron yaptı
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.