Tatil sezonu yaklaştı, planlar hızlanmaya başladı. Seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, uçak biletini erken alanların masrafının, otobüs ya da özel araca kıyasla daha az olduğunu söyledi. İzmir'e uçakla yaklaşık 120 liraya gidilip dönülebildiğini, araba ile yolculuğun ise ortalama 600 lirayı bulduğunu belirten Hacıbayramoğlu, "İstanbul'dan İzmir'e gidecek 2 kişi, erken alırsa 45 liraya bile uçak bileti bulabiliyor. Eğer 1 ya da 2 kişi yolculuk yapacaksanız, uçak çok daha ekonomik olabilir ama 4 kişilik bir aile için otomobil daha hesaplı olabilir" dedi.
Hesabını iyi yap ucuza seyahat et
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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