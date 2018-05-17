İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradan satılacağını duyurdu. Belediye'den yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl Ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3.33 liraya gelmektedir" denildi. Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7.27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarında üretilip piyasaya sunulan pidenin uygun olduğu belirtildi.
Halk Ekmek’in pidesi 1 lira
Etiketler: Halk ekmek , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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