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’in pidesi 1 lira

Halk Ekmek’in pidesi 1 lira
Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden , ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradan satılacağını duyurdu. Belediye'den yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl Ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3.33 liraya gelmektedir" denildi. Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7.27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarında üretilip piyasaya sunulan pidenin uygun olduğu belirtildi.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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