Ekonomi yönetimi devrede

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından dün Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşandı. Dolar dün 4.50 lirayı görürken, ekonomi yönetimi devreye girdi. Merkez Bankası, "Gerekli adımlar atılacaktır" mesajı verirken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de devreye girerek sosyal medya üzerinden piyasa ekonomisinin tek uygulanabilir seçenek olduğunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gittiği haberi ile birlikte piyasalardaki toparlanma hız kazandı. Dolar 4.40 liranın altına geriledi. TL, dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında yer aldı. Dolar günü ise 4.41 liradan tamamladı.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.