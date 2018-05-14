Yol geçiş borçları yapılandırılıyor

Hükümet, ikinci bahar paketiyle de ödeme kolaylıkları ve rahatlama sağlayacak adımlar atıyor:

● 1.2 MİLYAR liralık köprü, yol geçişi cezası yapılandırılıyor. Parasını ödemeden geçiş yapanlara kesilen cezalar ve faizlerin bir kısmı silinecek, bir kısmı taksitlendirilecek.

● SGK'ya bildirimlerindeki eksiklikler nedeniyle ceza kesilen işletmeler de rahatlayacak. Hesap hatası yüzünden kesilen cezalar düzenlemeyle verilecek 15 günlük ek süre içinde düzeltilirse silinecek.

● İskan Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlar da çözülüyor.