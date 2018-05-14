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Yol geçiş borçları yapılandırılıyor

Yol geçiş borçları yapılandırılıyor
Hükümet, ikinci bahar paketiyle de ödeme kolaylıkları ve rahatlama sağlayacak adımlar atıyor:
1.2 MİLYAR liralık köprü, yol geçişi cezası yapılandırılıyor. Parasını ödemeden geçiş yapanlara kesilen cezalar ve faizlerin bir kısmı silinecek, bir kısmı taksitlendirilecek.
SGK'ya bildirimlerindeki eksiklikler nedeniyle ceza kesilen işletmeler de rahatlayacak. Hesap hatası yüzünden kesilen cezalar düzenlemeyle verilecek 15 günlük ek süre içinde düzeltilirse silinecek.
İskan Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlar da çözülüyor.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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