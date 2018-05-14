Yaşlıya büyük zam

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği, Meclis maratonu kısa sürede tamamlanan yasa, yaşlıların da yüzü güldürdü. 65 yaş aylığı, yeni yasayla yüzde 88 artırıldı. Yasayla, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlılık aylığında hesaplama katsayısı artırıldı. Hesaplama yapılırken artık memur aylık katsayısı ile 2.332 gösterge rakamı yerine 4.387 rakamı çarpılacak. Böylece aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. 65 yaş aylığı alanlar, Haziran başında zamlı ödemelerini alabilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın verdiği bilgiye göre halen 581 bin kişi yaşlılık aylığı alıyor. Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.