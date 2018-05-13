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  1. Emeklilere 'ucuz ev' müjdesi!

Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , emeklilere ödenecek olan 1000 lira tutarındaki ikramiyenin ne zaman verileceğini açıkladı.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihle ilgili açıklama geldi. Peki ama emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekliye ne kadar ikramiye ödenecek? Emekli ikramiyeleri nasıl alınır? İşte o detaylar...

Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.

Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 14:42
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