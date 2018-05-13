Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihle ilgili açıklama geldi. Peki ama emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekliye ne kadar ikramiye ödenecek? Emekli ikramiyeleri nasıl alınır? İşte o detaylar...

Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.



Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.