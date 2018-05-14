İstanbul serbest piyasada dolar 4,3320 liradan, avro 5,1840 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 4,3300 liradan alınan dolar, 4,3320 liradan satılıyor. 5,1820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,1840 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 5,1390 lira olmuştu.