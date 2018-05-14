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Bin TL ikramiye 1-8 Haziran’da cepte

lere bin liralık ilk bayram ikramiyesinin ödenme zamanı belli oldu. 1-8 Haziran tarihleri arasında ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Tam tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacak...



Başta ler olmak üzere 12.3 milyonu aşkın kişiye ikramiye müjdesini içeren düzenleme geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçti. Böylece emekliler ikramiye hayalinde muradına erdi.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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