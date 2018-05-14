Başta emekliler olmak üzere 12.3 milyonu aşkın kişiye ikramiye müjdesini içeren düzenleme geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçti. Böylece emekliler ikramiye hayalinde muradına erdi.
Bin TL ikramiye 1-8 Haziran’da cepte
Emeklilere bin liralık ilk bayram ikramiyesinin ödenme zamanı belli oldu. 1-8 Haziran tarihleri arasında ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Tam tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacak...
Başta emekliler olmak üzere 12.3 milyonu aşkın kişiye ikramiye müjdesini içeren düzenleme geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçti. Böylece emekliler ikramiye hayalinde muradına erdi.
Etiketler: Resmi Gazete , Recep Tayyip Erdoğan , TESK , bendevi palandöken , Ramazan Bayramı , emekli
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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