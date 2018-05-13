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Kanal İstanbul depreme hazır
Türkiye'nin stratejik ülke olma özelliğini artıracak projesinin temellerinin sağlam atılması ve ekonomik ömrünü sorumsuz tamamlaması için bütün testler tamamlandı. kaynaklı gerçekleşebileceği ihtimaline karşı testleri de başarı ile yapıldı. Kanalın geçeceği güzergahta 100, 500, 2 bin 400 yıllık depremsellik çalışmaları yapıldı. Kanalın kaç şiddetinde depreme dayanacağı da çalışıldı. Ayrıca deprem kaynaklı tsunami çalışmaları yapıldı. Karadeniz-Marmara arasında rüzgar verileri çalışması, zemin ve jeolojik durumu çalışıldı. Kompleks bir yapıda olacak ihale için yap-işlet-devret kısmına da dünyanın pek çok önde gelen firmasının şimdiden hazırlık yaptığı ve kanalın ihalesinde yer almak için çalışmalar başlattığı da öğrenildi. Kanal kapsamında deniz turizminden elde edilen gelirin artırılması amacıyla 2 yat limanı da yapılacağı gibi hükümetin 2035 yılında 60 bin konaklama ve bağlama kapasiteli yat limanları çalışmaları çerçevesinde ve Sazlıdere Yat Limanları ile ilave 2 bin 60 teknenin yanaşabileceği limanlar da planlanıyor. Bu limanların da yine yapılması planlanan konteyner limanı ve adalarla birlikte yapişlet- devret modeli kapsamında ihale edilmesi bekleniyor.

Barış ŞİMŞEK
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