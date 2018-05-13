



TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, yüzbinlerce emeklinin ilerleyen yaşına rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle ev sahibi olamadığına işaret etti. Emeklilerin kendilerine sorunun çözümü için başvurduğunu aktaran Ergün, bu kapsamda TOKİ ile süren projelerin yanı sıra dernek olarak da çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ergün, emeklilerin kıt imkanlarıyla konut sahibi olabilmelerini sağlamaya yönelik bankalarla ciddi planlamalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Emeklilerimizin kendi evlerinde otururken kira öder gibi taksitlerini ödeyebilmelerine imkan veren modeller de dahil olmak üzere sınırsız ödeme seçenekleri üzerinde çalışan proje ekibimiz, ülkemizin güçlü bankalarıyla ve inşaat sektörümüzün ciddi firmalarıyla önemli projeler hazırladılar. Bankaların ve inşaat sektörünün 'icat' olarak tanımladığı bu proje sayesinde, emeklilerimiz ve birinci derece yakınları neredeyse yarı fiyatına, seçkin konumlarda ve 20 yıla varan vadelerde konut sahibi olabilecekler. Projelerin tamamı banka güvencesinde ve en geç 18 ayda anahtar teslimi garantisiyle hayata geçirilecek."