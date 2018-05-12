Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışıyla ciddi bir para geleceğini belirterek, "Bu kaynak, Türkiye'nin depreme hazırlığında kullanılacak." dedi.

Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin trafiğini rahatlatmak için Kocasinan Bulvarı üzerine yapılan Fuzuli Katlı Kavşağı'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Kayseri'nin dışında pek çok yerde belediyelerin ne yazık ki kaçak yapılaşmaya göz yumduğunu, bu nedenle Türkiye'nin yüzde 60'a yakın bir bölümünün kaçak yapı haline geldiğini belirtti.

Kaçak yapılaşmanın birçok problemi de beraberinde getirdiğine işaret eden Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

Bu işi artık kesip atmak şeklinde bir karar alarak İmar Barışı'nı getirdik. Yasa dün akşam çıktı, Cumhurbaşkanımız da onaylayınca Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 60'ı devletle artık ihtilaflı olmaktan, mahkemelik olmaktan kurtulacak.

Belediye başkanları rahatlayacak. Buradan aldığımız parayı kentsel dönüşümde kullanacağız. Şimdi ciddi bir para gelecek. Bu kaynak, Türkiye'nin deprem hazırlığında kullanılacak.



"Biz deprem ülkesiyiz, sıkıntılıyız. Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesinden oluşuyor. Nüfusun yüzde 71'i yani 55-60 milyon insanımızda her an deprem olabilecek bölgelerde oturuyor."



İşte bunun için o toplanan bütçeyi de belediyelerimize yüzde sıfır faizli kredi olarak verip kullandıracağız. Türkiye'de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümden ekonomi istifade edecek, istihdam aratacak, yepyeni güzel şehirlere kavuşmuş olacağız." diye konuştu.