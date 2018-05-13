Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA) arasında karşılıklı yatırımların artırılması, Çin'den Kapadokya'ya daha fazla turist çekilmesi ve ortak kültürel, turistik ekonomik faaliyet düzenlemek amacıyla protokol anlaşması imzalandı. Nevşehir Uçhisar'da düzenlenen törende konuşan ICBC Başkan Vekili Gao Xiangyang, "Buraya çok sayıda Çinli turist geliyor ve bu sayı artacak. Çinli önemli şirketler yatırım yapabilmek için Nevşehir'i, Kapadokya'yı radarına aldı" dedi. NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin ise 4 yıl önce kurulan derneğin çalışmalarını çok aktif bir şekilde yürüttüğünü belirterek, bir STK olarak hükümetin belirlediği çerçeveler dahilinde iyi ilişki kurulan ülkelerle dostluğu artırmak için çeşitli temaslar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda son olarak Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı iş adamları ile iş birliği yapmak, karşılıklı yatırımları, dostluğu ve güzel ilişkileri artırmak için karşılıklı istişarelere başladıklarını dile getiren Tekin, bu istişareler sonucu ortaya bir protokol metni çıktığını, anlaşmanın ardından yatırımların artacağına inandıklarını bildirdi.
Çinliler’in gözü Kapadokya'da
Çinli işadamları Nevşehir’e yatırım yapmak, bu bölgede ekonomik ticari faaliyet göstermek ile Nevşehir’den bazı ürünleri ithal etmek için bölgeyi radarına aldı
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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