Halkbank, ilk çeyrekte 2017'nin sonuna göre gayri nakdi kredilerini de içeren toplam kredilerini yüzde 7.5 artırarak 280.2 milyar liraya taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredileri, aynı dönemde yüzde 8.1 artış göstererek 174 milyar liraya yükseldi. Halkbank, KOBİ'lerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik yenilikçi ürünler tasarlamayı sürdürerek KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 15.5'e taşıdı. Genel Müdür Osman Arslan, "Finansmanın daha önemli hale geldiği bu dönemde, geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle ticari kredilerde önemli bir artış sağladık. Yılın kalan bölümünde de hız kesmeyecek ve Türkiye ekonomisinin en etkin oyuncularından biri olmayı sürdüreceğiz" dedi.
KOBİ’lere nefes oldu
Etiketler: KOBİ , Osman Arslan , Halkbank , Türkiye , Bankanın
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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