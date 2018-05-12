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ikramiyesinde detaylar netleşti! Kimler alabilecek? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

lere verilecek ikramiyenin detayları netleşti. Bayram öncesinde emekli olanlar da ni alacak ve vefat eden emeklilerin yakınlarına da ikramiye ödemesi yapılacak. Peki ama emekli ikramiyeri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte emekli ikramiyesiyle ilgili tüm detaylar...

Yaklaşık 12 milyon , dini bayramlar öncesinde verilecek biner lira ikramiyenin sevincini yaşıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ikramiye müjdesi ile ilgili yasa yakında yürürlüğe girecek. İkramiye ödemesinin detayları da belli oldu. Buna göre yeni emekliler ve vefat edenlerin yakınları da bu haktan yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklilere ikramiye rehberini sizin için paylaştı...

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 12:48
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