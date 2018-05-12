Yaklaşık 12 milyon emekli, dini bayramlar öncesinde verilecek biner lira ikramiyenin sevincini yaşıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ikramiye müjdesi ile ilgili yasa yakında yürürlüğe girecek. İkramiye ödemesinin detayları da belli oldu. Buna göre yeni emekliler ve vefat edenlerin yakınları da bu haktan yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklilere ikramiye rehberini sizin için paylaştı...