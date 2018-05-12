Yaklaşık 12 milyon emekli, dini bayramlar öncesinde verilecek biner lira ikramiyenin sevincini yaşıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ikramiye müjdesi ile ilgili yasa yakında yürürlüğe girecek. İkramiye ödemesinin detayları da belli oldu. Buna göre yeni emekliler ve vefat edenlerin yakınları da bu haktan yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emeklilere ikramiye rehberini sizin için paylaştı...
Emekli ikramiyesinde detaylar netleşti! Kimler emekli ikramiyesi alabilecek? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilere verilecek ikramiyenin detayları netleşti. Bayram öncesinde emekli olanlar da emekli ikramiyesini alacak ve vefat eden emeklilerin yakınlarına da ikramiye ödemesi yapılacak. Peki ama emekli ikramiyeri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte emekli ikramiyesiyle ilgili tüm detaylar...
Etiketler: sosyal güvenlik , emekli , emekli ikramiyesi
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