11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu.

2.5 LİRADAN SATILACAK

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl 2 buçuk lira olarak belirlendi.

KİLOSU 7,2 LİRA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.