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fiyatları açıklandı! Ramazan pidesi kaç liradan satılacak?

İstanbul Fırıncılar Odası Derneği, fiyatlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da satılacak olan 275 gramlık pide 2 lira, 350 gramlık pide 2,5 lira, 420 gramlık pide ise 3 liradan satılacak.

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu.

2.5 LİRADAN SATILACAK
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl 2 buçuk lira olarak belirlendi.

KİLOSU 7,2 LİRA
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 11:40
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