Teknosa, Anneler Günü'ne ve bahara özel, 4-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirim kampanyalarına imza attı. Teknosa'nın tüm mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli olan Anneler Günü kampanyası ile elektrikli ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 35'e varan indirimler sunuluyor. Saç düzleştiricilerden kahve ve çay makinelerine kadar birçok küçük ev aletinin yanı sıra notebook, akıllı telefon, tablet ve aksesuarlarda da onlarca üründe 13 Mayıs'a kadar indirim kampanyası gerçekleştiren Teknosa, annesini teknoloji ile mutlu etmek isteyenleri bekliyor. Yine aynı dönemde Teknosa'nın başlattığı bahara özel 'Harcadıkça Kazan' kampanyası kapsamında da belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapanlar, küçük ev aletleri, akıllı telefon ve monitör gibi birçok farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilecek.
Teknolojide indirim
Etiketler: anneler günü
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.