Turkcell’den Diyarbakır’a 530 milyonluk katkı

Turkcell Global Bilgi'nin Diyarbakır Çağrı Merkezi'nde 300 kişi daha istihdam edilecek. Turkcell Global Bilgi'nin 2008'de kurduğu Diyarbakır Çağrı Merkezi, önümüzdeki aylarda işe başlayacak 300 kişi ile istihdam sayısını bin 500'e çıkarmış olacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Diyarbakır Çağrı Merkezi'nin 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Turkcell'in 10 yılda yaklaşık 20 bin kişinin hayatına dokunduğunu söyledi. Diyarbakır'da 300 kişi daha istihdam edeceklerini, böylece şehirde çalışan sayısının bin 500'e ulaşacağını vurgulayan Terzioğlu, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Diyarbakır ekonomisine yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağladık. sağladı. Bu yıl 80 milyon lira ilave katkımız olacak. Diyarbakır'ın en büyük işvereniyiz. Türkiye'de 12 ilde 14 çağrı merkezimiz var. Ukrayna'daki 4 merkez ile yurt dışında çağrı merkezi olan tek çağrı merkezi Turkcell Global Bilgi. Diyarbakır şubemiz ise tek başına Turkcell'in toplam çağrılarının yüzde 16'sını karşılaması nedeniyle bizim için ayrı bir yere sahip. Diyarbakır çağrı merkezinde çalışanların yüzde 65'i kadın. Türkçe dışında Kürtçe ve Arapça da dahil 7 dilde müşterilere hizmet veriyoruz."
Metin CAN
Metin CAN
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