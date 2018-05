Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi için ilk adım atıldı. İlk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.

Konu ile ilgili Ziraat Bankası'dan yapılan açıklamada, konut sektörünün, birçok alt sektör ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığı kaydedildi. Açıklamanın devamında "Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır" denilerek şunlar kaydedildi:

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 25'E ULAŞTIK

Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.



Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50'si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.



500 BİN LİRAYA KADAR OLAN KREDİLERDE

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemiştir.



PİYASAYI CANLANDIRMASI BEKLENİYOR

Mevcutta, konut kredi faizleri aylık yüzde 1.25 ile 1.35 arasında değişiyor. Yüksek faiz oranları nedeni ile, ev almak isteyenler, banka kredileri yerine, senetle alıma yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün açıkladığı 'Faiz kampanşası' şimdiden konut piyasasını hareketlendirdi. 'Bekle gör' konumundaki tüketicilerin, alıma geçmeleri bekleniyor.



4 BANKADAN DAHA BEKLENİYOR

Faiz kampanyasına Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da katılması beklenirken, sektör temsilcileri özel bankalardan da destek bekliyor.



TABLO BÖYLE DEĞİŞECEK

Yapılan hesaplamaya göre, faiz indirimi öncesi Ziraat Bankası'ndan 500 bin lira kredi kullanan bir kişi 7 bin 993 lira aylık ödeme yapıyordu. İdirim sonrası bu tutar 7 bin 104 liraya iniyor. Benzer şekilde, 250 bin TL kredi kullanan bir kişi ise 3 bin 996 liralık aylık ödeme yerine 3 bin 552 lira ödeme yapacak.



HALKBANK DA FAİZ İNDİRDİ

Ziraat Bankası'ndan sonra, konut kredisinde bir faiz indirme açıklaması da Halkbank'tan geldi. Banka, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" dedi.



HER AİLE BİR EV SAHİBİ OLSUN

Konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: "Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz."



SATIŞLARI CANLANDIRIR

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emir Sarıgül, Ziraat Bankası'nın faiz indirimi karara sonrası yaptığı açıklamada "Konut faizlerinin yüzde 1 oranının altına çekilmmiş olması, inşaat sektörüne verilen desteği bir kez daha gösteriyor. Yüzde 1 oranın altındaki faizlerle satışların açılacağına inanıyorum. Canlanan inşaat sektörünün tüm sektörlere de hareket getireceğini düşünüyorum" dedi.



132 BİN LİRALIK FIRSAT!

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL'lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış oldu. Konut kredi faiz oranlarının 0,99'a çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL'lik doğal indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Bildiğiniz üzere sektörümüz, maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, seçim sonrası artış kaçınılmaz. Bu sebeple aslında şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var.



REKOR GETİRİR

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: Hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirler, konut sektöründe yüzleri güldürdü. KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.99'a düşürülmesi, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi.

BUGÜN KONUT ALAN 75 BİN TL AZ ÖDEYECEK

İndirim kararı inşaat sektörünün yanı sıra ev almak için beklemede olan vatandaşı da heyecanlandırdı. Üs üste hayata geçirilen düzenlemeler ile bugün alınacak yeni bir evde 75 bin TL cepte kalacak. Hesaplama 300 bin TL'lik sıfır bir konut üzerinden yapıldı.

200 BİN TL'DE 42 BİN TL

300 bin TL'lik bir konut için Ziraat Bankası'ndan yüzde 0,98 oranı ile çekilecek 200 bin TL'lik 10 yıl vadeli konut kredisinde indirim öncesi uygulanan 1,23'lük faiz oranı ve aylık 3 bin 197 TL taksitle 10 yıl vade sonunda toplam ödeme 383 bin TL iken, bu rakam yüzde 0,98 faiz oranıyla aylık 2 bin 841 TL taksit ödemeli 10 yıl vade sonunda 341 bin TL'ye inmiş olacak. Bu da vatandaşın 42 bin TL'sinin cebinde kalmasını sağlayacak.

30 BİN TL DAHA AZ KDV ÖDENECEK

KDV tarafında ise 300 bin TL'lik sıfır bir dairenin yüzde 18 KDV'si 54 bin TL iken bu oran da yeni düzenleme ile yüzde 8'e düşürülerek 24 bin TL'ye inmiş olacak. Bu da KDV'de 30 bin TL'lik kazanç anlamına geliyor.

TAPUDA 3 BİN TL'LİK KAZANÇ

Üçüncü bir düzenleme olan tapu harçlarındaki indirim ile 300 bin TL'lik bir dairenin yüzde 4'lük tapu harcı 12 bin TL iken bu rakam da yüzde 3'e düşürülerek 9 bin TL'ye inmiş olacak. Burada ise vatandaşın 3 bin TL daha az tapu harcı ödemiş olacak.Toplamda faiz, KDV ve tapu harcı indirimi ile bugün alınacak sıfır bir daireden elde edilecek kazanç ise 75 bin TL'yi bulacak.