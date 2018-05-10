İş akdinin anlaşmalı feshi durumunda ödenen tazminattan vergi alınıp alınmayacağına ilişkin tartışma sona eriyor. Habertürk'ün haberine göre yıllık kıdem tazminatı tavanını (2018 için 5001 TL) aşmayan ödemeler için vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C'li çalışanlara, işin sona ermesinin ardından tazminatları üzerinden daha önce kesilen gelir vergisi iade edilecek.
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatından vergi alınır mı? Kimler kıdem tazminatı alabilir?
Millyonları sevindiren torba yasa ile birçok yeniklik vatandaşın yüzünü güldürdü! Torba yasa ile gelen sevindirici haberlerden biri deİşçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda veya 'ikale' sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiye tabi olup olmadığı belirsizliğinin ortadan kalkması oldu. Buna göre 2018 için kıdem tazminatından veri alınacak mı? Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl alınır?
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