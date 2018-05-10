Ziraat Bankası öncülüğünde bankalar konut sektörünü hareketlendirmek için kampanyaya hazırlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdelediği yeni kampanyada aylık ortalama yüzde 1.25-1.35 seviyelerinde olan konut kredisi faizlerinin 0.99'a düşeceği belirtiliyor. Faiz kampanyasının açıklanması gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı. Bekle-gör dönemindeki vatandaş ev sahibi olmak için kolları sıvadı. Şirket temsilcilerinin verdiği bilgiye göre talep arttı, şimdiden piyasa hareketlendi. Taleplerin alıma dönmesi için gözler bankalardan gelecek açıklamada. Kampanyanın devreye girmesiyle stokların erimesi bekleniyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz indirim kararının büyük heyecan yarattığını söyledi. Durbakayım, "Alım kararı verenler var, satış ofisini arıyorlar ve 'faiz kararını bekliyoruz' diyorlar. Tablo netleşsin, bekleyen alıcı harekete geçecek. Bu kampanya ile devlet 250 milyon liralık katkı sağlarken 7-8 milyarlık bir sinerji oluşacak. Ev almak isteyen ama faiz yükü nedeniyle kararsız kalan vatandaş için de büyük fırsat oluşacak" dedi.